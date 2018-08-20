Митрофанов свій наступний бій може провести в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Митрофанов

Принаймні такий варіант розглядається

Український середньоваговик Дмитро Митрофанов (2-0, 1 КО) в найближчому майбутньому може провести бій в Україні.

Про це в інтерв'ю Luckypunch.net розповів глава американської промоутерської компанії Natex Boxing Promotions Андрій Собко, який веде справи українського боксера.

«Дмитро зараз поїхав в Україну, додому, а ми дивимося плани далі. У нас є пропозиція боксувати в Брукліні в вересні, ми розглядаємо варіанти зробити кілька боїв в Україні, а також зробити може бути і спів-промоушен з K2 Promotions, поки точно не знаємо. Розглядаємо різні варіанти», - повідомив Собко.

Нагадаємо, в останньому бою, що відбувся 14 січня цього року, Митрофанов здолав американця Маркуса Вілліса (17-5-2, 4 КО).

Пізніше українець заявив, що в США не могли повірити, що він дебютант на профі-рингу.

Джерело: xsport.ua