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    Митрофанов свій наступний бій може провести в Україні

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    Дмитро Митрофанов - Митрофанов свій наступний бій може провести в Україні
    Дмитро Митрофанов

    Принаймні такий варіант розглядається

    Український середньоваговик Дмитро Митрофанов (2-0, 1 КО) в найближчому майбутньому може провести бій в Україні.

    Про це в інтерв'ю Luckypunch.net розповів глава американської промоутерської компанії Natex Boxing Promotions Андрій Собко, який веде справи українського боксера.

    «Дмитро зараз поїхав в Україну, додому, а ми дивимося плани далі. У нас є пропозиція боксувати в Брукліні в вересні, ми розглядаємо варіанти зробити кілька боїв в Україні, а також зробити може бути і спів-промоушен з K2 Promotions, поки точно не знаємо. Розглядаємо різні варіанти», - повідомив Собко.

    Нагадаємо, в останньому бою, що відбувся 14 січня цього року, Митрофанов здолав американця Маркуса Вілліса (17-5-2, 4 КО).

    Пізніше українець заявив, що в США не могли повірити, що він дебютант на профі-рингу.

    Джерело: xsport.ua

    бокс
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