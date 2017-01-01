Міжнародна федерація шахів оновила світовий рейтинг

Жіночий рейтинг очолює чемпіонка світу китаянка Хоу Іфань, Марія Музичук у першому десятку

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила рейтинг-лист станом на 1 грудня 2017 року. У першу десятку списку у жінок як і раніше входять дві українки - Анна Музичук (коефіцієнт 2582) та її молодша сестра екс-чемпіонка світу Марія Музичук (2544), які посідають 2 та 6 місця відповідно, повідомляє Укрінформ. Жіночий рейтинг очолює чемпіонка світу



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Жіночий рейтинг очолює чемпіонка світу китаянка Хоу Іфань, Марія Музичук у першому десятку

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила рейтинг-лист станом на 1 грудня 2017 року.

У першу десятку списку у жінок як і раніше входять дві українки - Анна Музичук (коефіцієнт 2582) та її молодша сестра екс-чемпіонка світу Марія Музичук (2544), які посідають 2 та 6 місця відповідно, повідомляє Укрінформ.

Жіночий рейтинг очолює чемпіонка світу китаянка Хоу Іфань (2680).

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, ще п'ятеро представниць України: 31. Наталія Жукова (2444), 38. Інна Гапоненко (2435), 50. Анна Ушеніна (2416), 76. Наталія Букса (2385), 99. Тетяна Василевич (2360).

У чоловіків лідирує чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2837).

У світову сотню входять вісім шахістів України: 28. Василь Іванчук (2726), 37. Павло Ельянов (2711), 44. Юрій Кузубов (2699), 48. Руслан Пономарьов (2694), 54. Юрій Криворучко (2689), 71. Мартин Кравців (2672), 77. Олександр Моїсеєнко (2667), 99. Антон Коробов (2652).

Джерело: Укрінформ