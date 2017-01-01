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    Міжнародний олімпійський комітет може перенести дискваліфікацію Росії

    Рішення може бути прийнято 6 грудня
    Глава Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе висловила думку, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може і не оголосити у вівторок рішення щодо участі російських спортсменів в зимових Олімпійських іграх 2018 року Про це повідомляє Р-Спорт. «Таке відчуття, що не оголосять нічого сьогодні. Які-небудь нові ввідні дадуть, скажуть,
    • Сьогодні, 19:54
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    Рішення може бути прийнято 6 грудня

    Глава Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе висловила думку, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може і не оголосити у вівторок рішення щодо участі російських спортсменів в зимових Олімпійських іграх 2018 року

    Про це повідомляє Р-Спорт.

    «Таке відчуття, що не оголосять нічого сьогодні. Які-небудь нові ввідні дадуть, скажуть, що нам ще треба поговорити з Григорієм Родченковим (інформатором WADA)», - сказала Вяльбе журналістам.

    B Лозанні проходить засідання виконкому МОК, після якого має бути оголошено рішення щодо участі російських спортсменів в Олімпіаді-2018.

    Росія Олімпійські Ігри WADA Міжнародний олімпійський комітет МОК
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