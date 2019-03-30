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    Міжнародний олімпійський комітет розширює програму Олімпійських ігор на чотири види спорту

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    Ігри-2024 стануть ще більш молодіжними та урбаністичними - Міжнародний олімпійський комітет розширює програму Олімпійських ігор на чотири види спорту
    Ігри-2024 стануть ще більш молодіжними та урбаністичними

    Ігри отримають ще чотири дивних види

    Брейк-данс, скейтбординг, скелелазіння і серфінг включені до програми літніх Олімпійських ігор 2024 року в столиці Франції Парижі. Відповідне рішення ухвалив виконком Міжнародного олімпійського комітету, підтримавши пропозицію оргкомітету Ігор.

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    За словами президента МОК Томаса Баха, ці чотири види спорту повністю відповідають сучасному олімпійському порядку денному і сприяють тому, щоб програма Олімпіади стала ще більш молодіжною, урбаністичною і гендерно збалансованою. Таким чином, вважають в МОК, вдасться залучити ще більше молоді до змагань і глядацької аудиторії.

    Остаточне рішення Міжнародний олімпійський комітет має ухвалити наприкінці 2020 року. Поки що ж ці види спорту будуть вважатися «тимчасово включеними у програму Олімпійських ігор».

    Відзначимо, що скелелазіння, скейтбординг і серфінг (разом з карате) дебютують на Олімпіаді вже у 2020 році, коли Ігри прийматиме японська столиця Токіо. Брейк-данс показав себе у програмі юнацьких Олімпійських ігор-2018 в Буенос-Айресі.

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