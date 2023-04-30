Мої батьки готувалися до ядерної війни – олімпійська чемпіонка з фехтування Харлан

Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 та 2016 років в індивідуальній першості

«Я розмовляю з мамою про ядерну війну. Серйозно?! Що взагалі коїться?»

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розповіла про те, як переживають війну її батьки, які наразі знаходяться у Миколаєві.

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«Батьки у себе вдома, вони одразу сказали, що поїдуть з Миколаєва тільки якщо рашисти зайдуть у місто. Ніякі бомби (не змусять залишити Миколаїв – ред.), сплять у підвалах… Щоб ти розуміла, вони готувалися до ядерної війни.

У той момент, коли всі почали про це розмовляти, я йду на тренування і розмовляю з мамою. Кладу трубку й думаю: «Я розмовляю з мамою про ядерну війну. Серйозно?! Що взагалі коїться?», – сказала Харлан.

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«І ти розумієш, що це реальність. Мама каже: «Ну, ми те купили, те купили». Я в шоці сиджу, а вона на розслабоні», – розповіла українська фехтувальниця.

Нагадаємо, Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 та 2016 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2013 роки в командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2010 роки в командній першості).