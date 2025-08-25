Головна Спорт Новини
МОК відмовився коментувати участь керівника Олімпійського комітету Росії у пропагандистському заході

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
МОК відмовився коментувати участь керівника Олімпійського комітету Росії у пропагандистському заході
У РФ організували турнір для російських окупантів

МОК дав відповідь на запит «Главкому»

 

Міжнародний олімпійський комітет відмовився коментувати участь міністра спорту РФ та керівника Олімпійського комітету Росії Михайла Дегтярьова у пропагандистському заході – церемонії відкритті турніру «Кубок Захисників Вітчизни», в якому брали участь російські окупанти. Про це повідомляє «Главком».

«Міністерство спорту Росії повністю підтримує проведення «Кубка Захисників Вітчизни» у регіонах країни, це вже стало гарною традицією. А для наших бійців це можливість розпочати новий етап у житті, знайти вірних товаришів та відкрити для себе спорт як ефективний засіб реабілітації», – заявив Дегтярьов.

«Главком» звернувся до МОК з кількома запитаннями: 

  1. Як МОК може прокоментувати інформацію про участь Дегтярьова у цьому заході?
  2. Чи є участь у таких заходах порушенням правил МОК?
  3. Чи застосує МОК санкції до Дегтярьова?

«НОК Росії все ще відсторонений МОК. Тому ми не будемо коментувати», – відповіли «Главкому» у МОК.

Нагадаємо, у неділю, 22 червня, в Москві Паралімпійський комітет Росії спільно з Всеросійською федерацією волейболу провів пропагандистський захід – всеросійські змагання серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу».

Кубок виграла збірна Бурятії, друге місце посіла збірна Москви, а бронзові медалі здобула команда Забайкальського краю.

Необхідно наголосити, що організація подібних пропагандистських заходів є порушенням правил Міжнародного паралімпійського комітету.

«З перших днів СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком») відвідували шпиталі, реабілітаційні центри, проводили паралімпійські уроки, майстер-класи. Серед видів спорту, які ми показували, пропонували хлопцям подивитися, взяти участь, був волейбол сидячи. За результатами всіх наших великих змагань, які ми проводили останні два роки, вибрано 15 найкращих команд, які приїхали сюди. Для них це своєрідний чемпіонат світу, паралімпійські ігри, тому що вони найкращі з найкращих у своїх федеральних округах», – розповів президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков.

Він також зазначив, що до складу збірної Росії з волейболу сидячи увійшли шість російських окупантів.

