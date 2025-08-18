Мелоні побачила «промінчик надії» у переговорах Трампа та Путіна

Мелоні підтвердила важливість продовження роботи з США для досягнення миру

Мелоні прибула до Вашингтона, де братиме участь в зустрічі з Дональдом Трампом

Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні високо оцінила переговори президент США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Мелоні заявила, що зустріч Трампа з Путіним в Анкориджі «нарешті» дала «промінчик надії» на переговори щодо миру в Україні.

Також вона додала, що «відправною точкою є визначення положення про колективну безпеку». Мелоні відзначила, що це дозволило б Україні скористатися підтримкою всіх партнерів, включаючи США, які готові вжити заходів у разі повторного нападу з боку Росії.

За даними видання, Мелоні вже прибула до Вашингтона, де братиме участь в зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Перед від'їздом з Риму її офіс опублікував заяву, згідно з якою підтверджено «важливість продовження роботи зі Сполученими Штатами для припинення конфлікту та досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України».

Варто відзначити, що востаннє Мелоні приїжджала до Вашингтона у квітні цього року для двосторонньої зустрічі з Трампом. Вони знову зустрілися в Римі після похорон Папи Римського Франциска.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього він зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС.

Зустріч Трампа та Зеленського запланована на 20:15 за київським часом. Переговори з європейськими лідерами відбудуться о 22:00.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав 18 серпня «великим днем» у Білому домі.