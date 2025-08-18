Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мелоні побачила «промінчик надії» у переговорах Трампа та Путіна

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Мелоні побачила «промінчик надії» у переговорах Трампа та Путіна
Мелоні підтвердила важливість продовження роботи з США для досягнення миру
фото: Reuters

Мелоні прибула до Вашингтона, де братиме участь в зустрічі з Дональдом Трампом

Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні високо оцінила переговори президент США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Мелоні заявила, що зустріч Трампа з Путіним в Анкориджі «нарешті» дала «промінчик надії» на переговори щодо миру в Україні.

Також вона додала, що «відправною точкою є визначення положення про колективну безпеку». Мелоні відзначила, що це дозволило б Україні скористатися підтримкою всіх партнерів, включаючи США, які готові вжити заходів у разі повторного нападу з боку Росії.

За даними видання, Мелоні вже прибула до Вашингтона, де братиме участь в зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Перед від'їздом з Риму її офіс опублікував заяву, згідно з якою підтверджено «важливість продовження роботи зі Сполученими Штатами для припинення конфлікту та досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України».

Варто відзначити, що востаннє Мелоні приїжджала  до Вашингтона у квітні цього року для двосторонньої зустрічі з Трампом. Вони знову зустрілися в Римі після похорон Папи Римського Франциска.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього він зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС.

Зустріч Трампа та Зеленського запланована на 20:15 за київським часом. Переговори з європейськими лідерами відбудуться о 22:00.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав 18 серпня «великим днем» у Білому домі. 

Читайте також:

Теги: росія США війна путін Дональд Трамп Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмітрієв каже, що церква на Алясці має російське коріння
Посланець Путіна знайшов російську церкву на Алясці, де пройде саміт лідерів
11 серпня, 03:41
Трамп: У нас відбулася дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато питань було обговорено - як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО
Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: головне за ніч
16 серпня, 06:55
За останні тижні додому повернулись близько 1200 українських захисників
Обміняли понад 10 тис. полонених: Буданов розкрив подробиці початку переговорів України та Росії
Вчора, 14:10

Політика

«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію
«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію
Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині
Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині
Мелоні побачила «промінчик надії» у переговорах Трампа та Путіна
Мелоні побачила «промінчик надії» у переговорах Трампа та Путіна
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
Венс буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського – ABC News
Венс буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського – ABC News
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
39K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
16K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3595
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
1965
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua