Єврокомісія повідомила, коли набуде чинності новий санкційний пакет проти РФ

18-й пакет санкцій проти Росії набуде чинності за кілька днів

Нещодавно ухвалений 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії набуде чинності до кінця цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю головного речника Європейської комісії Аріанну Подесту.

За словами посадовиці, Єврокомісія повністю зосереджена на виконанні вже ухвалених санкцій, щоб запобігти спробам Росії обходити їх. «18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів, наприкінці тижня, якщо я не помиляюся», – каже вона.

Нагадаємо, Європейська Рада ухвалила 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії. Санкційні обмеження стосуються енергетичного, банківського та військового сектору агресора, а також посилюється відповідальність за агресію проти України. Додатково, Рада погодила подальші заходи щодо Білорусі.

До нового пакету включено значний перелік із 55 осіб (14 фізичних та 41 юридична особа), відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Загальна кількість окремих осіб у списку санкцій тепер перевищила 2500.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити санкції проти Російської Федерації, однак визнав, що не впевнений у їхній ефективності.

До слова, у найближчі місяці російський рубль може знецінитися на 20% і сягнути позначки 100 за долар. Однією з ключових причин цього стане новий пакет санкцій, анонсований Дональдом Трампом. Такий прогноз надали 14 ринкових аналітиків, опитаних агентством Reuters.