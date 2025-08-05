Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Єврокомісія повідомила, коли набуде чинності новий санкційний пакет проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія повідомила, коли набуде чинності новий санкційний пакет проти РФ
За словами посадовиці, орган виконавчої влади ЄС повністю зосереджений на виконанні ухвалених обмежень
скріншот з відео

18-й пакет санкцій проти Росії набуде чинності за кілька днів

Нещодавно ухвалений 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії набуде чинності до кінця цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю головного речника Європейської комісії Аріанну Подесту.

За словами посадовиці, Єврокомісія повністю зосереджена на виконанні вже ухвалених санкцій, щоб запобігти спробам Росії обходити їх. «18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів, наприкінці тижня, якщо я не помиляюся», – каже вона.

Нагадаємо, Європейська Рада ухвалила 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії. Санкційні обмеження стосуються енергетичного, банківського та військового сектору агресора, а також посилюється відповідальність за агресію проти України. Додатково, Рада погодила подальші заходи щодо Білорусі.

До нового пакету включено значний перелік із 55 осіб (14 фізичних та 41 юридична особа), відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Загальна кількість окремих осіб у списку санкцій тепер перевищила 2500.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити санкції проти Російської Федерації, однак визнав, що не впевнений у їхній ефективності.

До слова, у найближчі місяці російський рубль може знецінитися на 20% і сягнути позначки 100 за долар. Однією з ключових причин цього стане новий пакет санкцій, анонсований Дональдом Трампом. Такий прогноз надали 14 ринкових аналітиків, опитаних агентством Reuters.

Читайте також:

Теги: санкції Єврокомісія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Львові пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, приміщення міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу
Пів сотні пошкоджених будинків: мер Садовий відзвітував про нічний удар по Львову
12 липня, 09:43
Грем: Якщо Путін та інші задаються питанням, що станеться на 51-й день, я б порадив їм звернутися до аятолл
Сенатор Грем попередив Путіна: якщо не буде миру – на Росію чекає доля Ірану
16 липня, 01:32
Євген Клопотенко перейшов на українську мову сім років тому
Клопотенко розповів, коли почав розмовляти українською і нарвався на критику
16 липня, 12:52
У лютому 2024 року Валієва сиділа поруч з Путіним на відкритті Ігор майбутнього
Одіозна фігуристка зробила допис на підтримку нового репресивного закону в Росії
17 липня, 10:56
«Тіньовий флот» Росії з початку 2024 року незаконно перевіз вантажі на суму $24 млрд 
Британія вдарила санкціями по «тіньовому флоту» РФ
21 липня, 18:42
БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних
ГУР показав з чого складається новий російський безпілотник
22 липня, 10:06
Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи ПАТ «НК «Роснефть»
У Самарській області атаковано Новокуйбишевський нафтохімічний завод
22 липня, 09:55
Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з-під завалів будинку дістали першу жертву
31 липня, 06:48
Фреска у монастирі з’явилася не пізніше серпня 2023 року, але донині на неї не звертали уваги
У монастирі РФ, куди приїжджали Путін і Лукашенко, з’явилася дивна фреска
3 серпня, 15:59

Економіка

Єврокомісія повідомила, коли набуде чинності новий санкційний пакет проти РФ
Єврокомісія повідомила, коли набуде чинності новий санкційний пакет проти РФ
Торгова угода близько? Трамп назвав умову для зустрічі із Сі Цзіньпіном
Торгова угода близько? Трамп назвав умову для зустрічі із Сі Цзіньпіном
Президент США назвав ціну на нафту, яка змусить Путіна припинити війну проти України
Президент США назвав ціну на нафту, яка змусить Путіна припинити війну проти України
Швеція, Норвегія і Данія виділяють майже $500 млн на закупівлю зброї США для України
Швеція, Норвегія і Данія виділяють майже $500 млн на закупівлю зброї США для України
Іран збирається прибрати зі своєї валюти чотири нулі
Іран збирається прибрати зі своєї валюти чотири нулі
ЄС готує санкції проти Китаю – Politico
ЄС готує санкції проти Китаю – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
3255
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
2954
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2816
Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома»
2225
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua