У Краснодарському краї спалахнув нафтопереробний завод та військова частина
РФ масовано атакували безпілотники
У ніч на 7 серпня Росія зазнала масованої атаки дронів, унаслідок якої спалахнули пожежі на Афіпському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї та у військовій частині в Слов’янську-на-Кубані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.
За даними місцевих, після атаки БпЛА загорівся Афіпський нафтопереробний завод.
Водночас пожежу на території військової частини № 61661 у Слов’янську-на-Кубані після атаки дронів підтвердили в місцевому РСНС.
Нагадаємо, у ніч проти 7 серпня дрони атакували російське місто Суровикіно у Волгоградській області. Під ударом опинилися дві залізничні станції.
Також у ніч на 6 серпня дрони знову атакували Ростовську область. Росіяни скаржилися другу ніч поспіль на вибухи в районі станції «Тацинська».
