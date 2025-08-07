Головна Світ Соціум
У Краснодарському краї спалахнув нафтопереробний завод та військова частина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Краснодарському краї спалахнув нафтопереробний завод та військова частина
Афіпський НПЗ загорівся після атаки дронів
фото: скриншот з відео

РФ масовано атакували безпілотники

У ніч на 7 серпня Росія зазнала масованої атаки дронів, унаслідок якої спалахнули пожежі на Афіпському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї та у військовій частині в Слов’янську-на-Кубані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

За даними місцевих, після атаки БпЛА загорівся Афіпський нафтопереробний завод. 

Водночас пожежу на території військової частини № 61661 у Слов’янську-на-Кубані після атаки дронів підтвердили в місцевому РСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 7 серпня дрони атакували російське місто Суровикіно у Волгоградській області. Під ударом опинилися дві залізничні станції.

Також у ніч на 6 серпня дрони знову атакували Ростовську область. Росіяни скаржилися другу ніч поспіль на вибухи в районі станції «Тацинська».

