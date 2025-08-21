Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 21 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1275-день повномасштабної війни

Противник завдав двох ракетних ударів 43 ракетами та 49 авіаційних ударів, скинувши 70 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1850 дронів-камікадзе та здійснив 3876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 серпня станом на 22:00 відбулося 116 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи стримали п’ять атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне та Западне.

Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Наші воїни відбили п’ять атак ворога в районах Голубівки та Куп’янська.

Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 14 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва та в бік Ямполя. Ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Противник здійснив п’ять наступальних дій у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах Костянтинівки та Предтечиного.

Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні чотири рази штурмували позиції наших оборонців у районах Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 29 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбили 25 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке, Темирівка, Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія. Досі тривають два бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1275-й день повномасштабної війни в Україні.

