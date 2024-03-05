Турецькі пенсіонери стали найбіднішими у Європі

Sözcü: Турецькі пенсіонери займають останнє місце в Європі за рівнем життя

Пенсіонери в Туреччині посідають останнє місце в світі за рівнем доходів. За якістю життя їх випереджає хіба що Індія, пише турецьке видання Sözcü.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначає видання, з 2018 року Туреччина невпинно знижується у світовому рейтингу, так званій «Лізі пенсіонерів». Рейтинг Ліги охоплює 44 держави. Причому середню пенсію у Туреччині називають такою, що на неї практично неможливо жити, тобто турецькі пенсіонери за рівнем доходу та якістю життя відстають від багатьох інших країн.

Американська компанія Natixis Investment опублікувала рейтинг, який показав, наскільки насправді турецькі пенсіонери відстають за доходами та якістю життя порівняно з іншими країнами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мінімальна пенсія в Туреччині наприкінці 2023 року була збільшена з 3,5 тис. турецьких лір (172 євро) до 5,5 тис. турецьких лір (270 євро). Мінімальна пенсія муніципальних та держслужбовців зросла до 7 тис. турецьких лір (354 євро).

Дослідження також показало, як погіршилася якість життя пенсіонерів у Туреччині за останні роки. У звітах за 2017 і 2018 роки Туреччина була однією з «придатних для життя» країн для пенсіонерів. Однак через економічну політику та кризу, яка відбувається у країні останні роки, та зниженню купівельної спроможності пенсіонерів Туреччина зараз опинилася в кінці списку.

Sözcü пише, що виборі найбільш зручних для життя країн для пенсіонерів враховувалися здоров'я, якість життя, фінансовий добробут і доходи пенсіонерів. У рейтингу одне місце з турками ділять бразильські пенсіонери, яким також доводиться важко. До «найнепридатніших для життя пенсіонерів країн» також входять Мексика та Колумбія. Ну а найкраще живеться пенсіонерам у Норвегії, Швейцарії та Ірландії.

До слова, з 1 березня 2024 зміниться порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.