Спортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади-2024

Рішення щодо церемонії закриття Олімпіади буде ухвалено пізніше

Медалі спортсменів з РФ та Білорусі також не враховуватимуться до заліку Парижа-2024

«Нейтральні» спортсмени не братимуть участі в церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Про це йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

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У грудні 2023 року МОК офіційно дозволив росіянам та білорусам взяти участь в індивідуальних змаганнях Олімпіади-2024. Для цього спортсмени з двох країн мали відповідати правилам нейтралітету, як-от не мати зв'язків зі збройними структурами своїх країн та виступати без державної символіки РФ або РБ.

Рішення щодо церемонії закриття Олімпіади буде ухвалено пізніше. На неї всі учасники змагань виходять разом, а не окремими збірними під своїми прапорами.

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Наразі олімпійські путівки до Парижа-2024 мають 19 «нейтральних» атлетів: 12 з них мають паспорти Росії, ще семеро – Білорусі.

Нагадаємо, російські боксери відмовилися кваліфікуватися на Олімпіаду-2024.

За словами генсека Федерації боксу РФ, спортсмени не погодяться на умови нейтральності, тому що «не зможуть зрадити свою батьківщину».

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

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Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.