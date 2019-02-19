Молчанов пробився до 1/4 фіналу турніру у Франції



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Денис Молчанов

Денис Молчанов вдало стартував на турнірі у Марселі

У першому колі Денис Молчанов (Україна) та Ігор Зеленай (Словаччина), посіяні під четвертим номером, здобули перемогу над дуетом Херард Гранольєрс (Іспанія) / Бенуа Пер (Франція): 6-4, 7-6 (5).

Матч тривав 1 годину і 20 хвилин. У першому сеті українсько-словацька пара виконала один брейк, а в другій партії не змогла завершити матч на своїй подачі за рахунку 5-4.

На тай-брейку суперники відіграли 11 очок без міні-брейків. Молчанов і Зеленай на матчболі взяли розіграш на подачі іспансько-французької пари і оформили путівки в чвертьфінал.

Нагадаємо, минулого тижня Молчанов і Зеленай зіграли на кортах у США.

Українець і його напарник зі Словаччини зазнали поразки в першому колі: британці Люк Бембрідж та Джонні О'Мара, посіяні під третім номером, обіграли їх з рахунком 6-4, 6-3.

Джерело: btu.org.ua