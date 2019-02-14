Молчанов покидає змагання у США після матчу з третіми сіяними



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Денис Молчанов та Ігор Зеленай

Денис Молчанов вибуває боротьби вже після першого кола

Українець і його напарник Ігор Зеленай зі Словаччини зазнали поразки в першому колі: британці Люк Бембрідж та Джонні О'Мара, посіяні під третім номером, обіграли їх з рахунком 6-4, 6-3.

Суперники провели на корті менше години. Молчанов і Зеленай програли три гейми на своїй подачі і за всю гру не заробили жодного брейкпоінта.

Нагадаємо, минулого тижня Молчанов і Зеленай зіграли на кортах в Софії.

У першому колі Зеленай та Молчанов обіграли лідерів посіву нідерландсько-румунський дует Рожер/Текау.

А от у чвертьфіналі українсько-словацька пара програла дуету Крістофер Рунгкат (Індонезія)/Се Ченпен (Тайвань).

Джерело: btu.org.ua