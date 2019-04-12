Молчанов впевнено пробився до парного фіналу турніру в Італії



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Український тенісист буде боротися у вирішальному поєдинку змагань

У півфіналі турніру перші сіяні Денис Молчанов (Україна) та Ігор Зеленай (Словаччина) здобули перемогу над дуетом Оскар Отте (Німеччина) / Андреас Сільестрьом (Швеція): 6-3, 6-3.

Поєдинок тривав менше години. Українсько-словацький тандем виконав три брейка за матч і не програв жодного гейму на своїй подачі.

Варто зазначити, що Молчанов і Зеленай стали переможцями цього ж «челленджера» в минулому сезоні.

Денис Молчанов і Ігор Зеленай вперше в 2019 році виступлять у фіналі змагань ATP Challenger Tour.

Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру Денис Молчанов та Ігор Зеленай здобули перемогу над німецько-австрійським дуетом Петер Геллер/Скотт Пуодзінас: 6-2, 7-6(2).

Джерело: btu.org.ua