Молчанов зазнав прикрої поразки у 1/4 фіналу турніру у Болгарії



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Денис Молчанов та Ігор Зеленай

Доля поєдинку вирішилася на двох тай-брейках

1/4 фіналу українсько-словацька пара програла дуету Крістофер Рунгкат (Індонезія)/Се Ченпен (Тайвань): 6-7 (3), 6-7 (4).

Матч тривав трохи більше 1,5 години. У першій партії Молчанов і Зеленай відігралися з 3-5 і перевели гру на тай-брейк. У другому сеті нікому з тенісистів не вдалося взяти гейм на подачі суперників, а на тай-брейку Ігор і Денис за рахунку 2-0 програли сім розіграшів з наступних дев'яти.

Нагадаємо, у першому українсько-словацька пара обіграла лідерів посіву нідерландсько-румунський дует Рожер/Текау.

Джерело: btu.org.ua