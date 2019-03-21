Молчанов зазнав сенсаційної поразки на турнірі у Франції



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Челленджер у Ліллі не приносить втішних новин для українських любителів тенісу

Українсько-словацька пара Денис Молчанов / Ігор Зеленай, посіяна під першим номером, доволі несподівано на старті турніру у французькому Ліллі (покриття - хард, призовий фонд - € 46 600) програла дуету Давид Пел (Нідерланди) / Раміз Жюно (Австралія): 6-7 (5), 4-6.

Тенісистам не вдалося зробити брейк в першій партії (Молчанов і Зеленай відіграли сетбол в 12-му геймі), а на тай-брейку Ігор і Денис оформили два міні-брейка проти трьох у суперників. Пел і Жюно зробили брейк на початку другого сету і далі довели матч до перемоги.

Нагадаємо, свої стартові матчі в Ліллі також програв Сергій Стаховський.

Лідер українського тенісу в середу, 20 березня, зачохлив ракетку і в одиночному, і в парному розрядах.

Джерело: btu.org.ua