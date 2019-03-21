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    Молчанов зазнав сенсаційної поразки на турнірі у Франції

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    Молчанов зазнав сенсаційної поразки на турнірі у Франції

    Челленджер у Ліллі не приносить втішних новин для українських любителів тенісу

    Українсько-словацька пара Денис Молчанов / Ігор Зеленай, посіяна під першим номером, доволі несподівано на старті турніру у французькому Ліллі (покриття - хард, призовий фонд - € 46 600) програла дуету Давид Пел (Нідерланди) / Раміз Жюно (Австралія): 6-7 (5), 4-6.

    Тенісистам не вдалося зробити брейк в першій партії (Молчанов і Зеленай відіграли сетбол в 12-му геймі), а на тай-брейку Ігор і Денис оформили два міні-брейка проти трьох у суперників. Пел і Жюно зробили брейк на початку другого сету і далі довели матч до перемоги.

    Нагадаємо, свої стартові матчі в Ліллі також програв Сергій Стаховський.

    Лідер українського тенісу в середу, 20 березня, зачохлив ракетку і в одиночному, і в парному розрядах.

    Джерело: btu.org.ua

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