Молода українська фігуристка Архіпова претендує на медаль на етапі юніорського Гран-прі



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Анастасія Архіпова. Фото УФФКК

Змагання приймає литовське місто Каунас

Українська фігуристка Анастасія Архіпова посідає третє місце після виконання короткої програми на турнірі третього етапу Гран-прі серед юніорів, що триває у литовському Каунасі.

Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Учениця Марини Амірханової продемонструвала чудовий прокат своєї програми «Аранхуес», якісно та на хорошій швидкості виконавши всі елементи.

Вона дещо втратила на потрійному фліпі, але судді високо оцінили її каскад потрійний лутці + потрійний тулуп, який було включено до програми замість каскаду з двох потрійних тулупів.

Відтак, 14-річна фігуристка набрала 62.64 бали, і за рахунок технічної оцінки (37.58) обійшла кореянку, котра посіла четверте місце з результатом 61.63. За компоненти Анастасія отримала 25.06 балів.

З довільною програмою фігуристки виступлять 7 вересня.

У цей же день відбудуться ритм-танці у спортивних танцях на льоду, де Україну представляють Дар’я Попова - Володимир Бєліков.

У змаганнях юнаків Іван Шмуратко увійшов до 10-ки найсильніших у короткій програмі.

Довільну програму фігуристи покажуть 8 вересня.