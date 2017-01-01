Молоді українці здобули дев’ять нагород на першості світу зі змішаних єдиноборств

У Мінську українська команда здобула друге загальнокомандне місце

Молодіжна збірна України вдало виступила на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації змішаних єдиноборств ММА України. У столиці Білорусі українська збірна здобула на змаганнях світового масштабу дев’ять нагород, з яких одна золота, сім срібних та одна бронзова. За результатами змагань українська



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У Мінську українська команда здобула друге загальнокомандне місце

Молодіжна збірна України вдало виступила на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації змішаних єдиноборств ММА України.

У столиці Білорусі українська збірна здобула на змаганнях світового масштабу дев’ять нагород, з яких одна золота, сім срібних та одна бронзова.

За результатами змагань українська команда посіла друге загальнокомандне місце.

У перший змагальний день чемпіонкою світу стала Діана Приступа (61,2 кг). Також Шульга Владислав (61,2 кг) здобув світове срібло, а киянин Максим Цюцюра (70,3 кг) – бронзу.

Окрім зазначених медалістів, срібними призерами чемпіонату стали Добринін Роман (57 кг), Мар'яш Ілля (65,8 кг), Баришев Володимир (77,1 кг), Сафронюк Віктор (84 кг), Коваленко Микола (93 кг) і Бочковський Ярослав (93+ кг).