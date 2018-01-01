Молоді українки виграли бронзові нагороди на турнірі з індорхокею у Білорусі

Бориспільська ДЮСШ «Колосок» стала третьою на турнірі у Мінську

27-29 грудня у Мінську проходив міжнародний різдвяний турнір з індорхокею серед юнаків і дівчат 2005-2006 р.н. У жіночій частині турніру брали участь 10 команд, серед яких і дві українські – бориспільська ДЮСШ «Колосок» і «Сумчаночка» із Сум, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. Бориспільчанки у



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ДЮСШ «Колосок»

Бориспільська ДЮСШ «Колосок» стала третьою на турнірі у Мінську

27-29 грудня у Мінську проходив міжнародний різдвяний турнір з індорхокею серед юнаків і дівчат 2005-2006 р.н.

У жіночій частині турніру брали участь 10 команд, серед яких і дві українські – бориспільська ДЮСШ «Колосок» і «Сумчаночка» із Сум, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Бориспільчанки у своїй групі обіграли СДЮШОР м. Смолевічи (Білорусь) 16:0, «Юність Москви» (Росія) 2:1, СДЮШОР м. Гомель (Білорусь) 11:0 та зіграли внічию з господарками турніру СДЮШОР ХК «Мінськ-1» 0:0 і посіли друге місце в групі лише через гіршу різницю забитих і пропущених м’ячів.

Сумчанки у своїй групі обіграли СДЮШОР ХК «Мінськ-3» 10:0, потім програли московському «Спартаку» 0:4, виграли у СДЮШОР «Темп» (Орша, Білорусь) 4:0 і СДЮШОР ХК «Мінськ-2» 3:0, також посівши у підсумку друге місце у групі.

У матчі за третє грали дві українські команди. Основний час гри завершився внічию 2:2, а у серії булітів кращими була ДЮСШ «Колосок» 1:0.

Виграли ж турнір «спартаківки», які обіграли СДЮШОР ХК «Мінськ-1» 2:1.

Окрім медалей, були вручені спеціальні призи найкращим гравцям команд. Так, у «Колоску» найкращою стала Вікторія Колос, у «Сумчаночки» – Віталіна Власенко. Також найкращим нападником турніру визнано Валерію Стародуб («Сумчаночка»).