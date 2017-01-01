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    Молоді українські боксери відбиратимуться на першість Європи 2018 року у Херсоні

    Чемпіонат України відбудеться у цьому місті у лютому наступного року
    Херсонська обласна організація Федерації боксу України отримала право на проведення чемпіонату України з боксу серед молоді у 2018 році. Змагання пройдуть 12-18 лютого у залі Херсонського вищого училища фізичної культури, інформує офіційний сайт обласної організації. «Така значуща подія пройде у Херсоні вперше за останні 22 роки. У 2017
    • Вчора, 20:23
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    Чемпіонат України відбудеться у цьому місті у лютому наступного року

    Херсонська обласна організація Федерації боксу України отримала право на проведення чемпіонату України з боксу серед молоді у 2018 році.

    Змагання пройдуть 12-18 лютого у залі Херсонського вищого училища фізичної культури, інформує офіційний сайт обласної організації.

    «Така значуща подія пройде у Херсоні вперше за останні 22 роки. У 2017 році ми тричі приймали навчально-тренувальні збори національної збірної України, провели два масштабних міжнародних турніри», - прокоментував президент федерації Олександр Трутнєв.

    «А у 2018 році зробимо черговий крок і проведемо у Херсоні чемпіонат України з боксу серед молоді. З огляду на, що це буде рік молоді, першість країни з цього віку буде мати особливе значення», - додав він.

    Наступний рік оголошено роком молоді. Відповідно, чемпіонат України у Херсоні послужить відбором на чемпіонат Європи в Італії.

    А переможці чемпіонату Європи отримають ліцензії на участь у літніх юнацьких Олімпійських іграх, які відбудуться 6-18 жовтня в Аргентині.

    Підготовка до чемпіонату вже активно ведеться.

    чемпіонат Європи бокс чемпіонат України
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