У Києві відзначили лауреатів Дитячо-юнацької футбольної ліги сезону-2016/17

У четвер, 30 листопада, у Будинку футболу відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів сезону-2016/2017 Дитячо-юнацької футбольної ліги. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. У наймолодшій віковій категорії – U-14 – найкращим гравцем оборонного плану був визнаний захисник «Шахтаря» Марк



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Фото ФФУ

У Києві відзначили лауреатів Дитячо-юнацької футбольної ліги сезону-2016/17

У четвер, 30 листопада, у Будинку футболу відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів сезону-2016/2017 Дитячо-юнацької футбольної ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

У наймолодшій віковій категорії – U-14 – найкращим гравцем оборонного плану був визнаний захисник «Шахтаря» Марк Мампассі. Найсильнішим нападником, на думку журі, був Назар Волошин з «Динамо».

У віковій категорії U-15 перемогу в обох номінаціях здобули юні «динамівці». Найкращим гравцем оборонного плану був названий захисник «Динамо» Ілля Забарний, а найсильнішим футболістом атакуючого плану визнали його одноклубника, півзахисника Артема Кулаковського.

У категорії U-16 в обох номінаціях перемогли представники донецького «Шахтаря». Найкращим гравцем оборонного плану був названий воротар Анатолій Трубін. Серед атакуючих гравців не виявилося рівних нападнику Михайлу Мудрику.

У найстаршій віковій категорії чемпіонатів ДЮФЛУ – U-17 – фахівці віддали свої голоси таким гравцям: найкращим захисником назвали динамівського півзахисника Богдана Білошевського, серед гравців атакуючого плану ніхто не зміг перевершити нападника «Дніпра» Владислава Супрягу.

За підсумками дебютного чемпіонату країни U-19 серед команд Першої ліги також були визначені двоє найкращих гравців.

Тут перемогу святкували також представники одного клубу, переможця фіналу чотирьох, «Черкаського Дніпра». Найсильнішим оборонцем був визнаний захисник Ілля Нікітенко, найкориснішим при атаках на ворота суперника визнали Олексія Передерія.

Найкращим тренером сезону-2016/2017 визнано Олексія Дроценка з київського «Динамо». Минулого сезону команда столичного клубу U-17 під його керівництвом виграла золоті медалі чемпіонату ДЮФЛУ.