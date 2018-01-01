Молоді українські волейболістки з перемоги розпочали боротьбу за путівку на першість Європи

На старті відбору до чемпіонату Європи U-19 українки здолали Швецію

У Черкасах стартував перший кваліфікаційний раунд до чемпіонату Європи серед дівчат U-19. У стартовому матчі збірна України зустрілася із своїм головним суперником у боротьбі за єдину путівку до наступного етапу – Швецією, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. Своєю грою українки змусили добряче понервувати як головного



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Фото ФВУ

На старті відбору до чемпіонату Європи U-19 українки здолали Швецію

У Черкасах стартував перший кваліфікаційний раунд до чемпіонату Європи серед дівчат U-19.

У стартовому матчі збірна України зустрілася із своїм головним суперником у боротьбі за єдину путівку до наступного етапу – Швецією, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Своєю грою українки змусили добряче понервувати як головного тренера Богуслава Галицького, так і всіх уболівальників.

За словами наставника, на підготовку у його команди було лише п’ять днів.

«На зубах» українські дівчата видряпали першу партію, однак у другій кількість помилок у їхніх діях відверто зашкалювала.

Водночас, у третьому сеті українська збірна постала у значно кращому образі. А от у четвертому сеті знову почалися «гойдалки». Хоча українки все ж дотиснули суперниць.

Україна – Швеція – 3:1 (25:23, 18:25, 25:12, 25:18)

«Певно, просто «перегоріли», - резюмував Богуслав Галицький. - Хотіли одразу ж піти шляхом розгрому суперниць, проте вийшло навпаки. І довелося добряче понервувати. Однак, на щастя, дівчата вчасно схаменулися, і в третій партії заграли так, як уміють грати завжди. Далі вже було простіше»

В іншому матчі групи спортсменки Кіпру з рахунком 3:1 обіграли Ісландію.