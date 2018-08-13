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    Молоді ужгородські футболісти обіграли київське «Динамо»

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    Молоді ужгородські футболісти обіграли київське «Динамо»

    На Закарпатті триває міжнародний турнір з футболу серед юнаків

    У неділю, 12 серпня, пройшли матчі другого туру V міжнародного дитячо-юнацького турніру з футболу на честь Андрія Гаваші.

    Якщо у перший ігровий день закарпатським спортсменам вдалося здобути тільки одну перемогу, то у другий закарпатці двічі тріумфували та одного разу зіграли внічию.

    Приємно здивувала ужгородська СДЮСШОР у віковій категорії U-15. Вони здолали «Динамо» (4:2). У воротах столичної команди розписалися Богдан Макара, Максим Бомко, Крістіан Селеш та Даніель Баник.

    У цій же віковій категорії МФА «Мункач» (Мукачево) поступився ФА Й.Б. «Спартакус» (Ніредьгаза). Підсумковий результат 1:4 на користь угорців.

    Серед гравців 2002 р.н. (U-17) ужгородська СДЮСШОР перемогла австрійську команду «KАС 1909» (3:2), а МФА «Мункач» (Мукачево) розписала результативну нічию з одеським «Чорноморцем» (2:2), інформує «Карпатський об’єктив».

    У групі A турніру U-15 лідером є ізраїльський «Маккабі» (Нетанья) з двома перемогами. У групі B ДЮФШ «НК Карпати» та донецький «Шахтар» мають по шість очок. Нарешті, у групі C лідерство захопив одеський «Чорноморець».

    У турнірі U-17, де грають вісім команд, максимум очок набрали лише СДЮСШОР (Ужгород) і ДЮФШ «НК Карпати» (Львів).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Закарпаття ФК «Динамо»
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