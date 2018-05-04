Молодий бразильський форвард повідомив про свій перехід у донецький «Шахтар»
- Сьогодні, 10:37
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Маркіньос Сіпріано навіть відмовив «Барселоні» заради «Шахтаря»
19-річний нападник «Сан-Паулу» Маркіньос Сіпріано стане гравцем донецького «Шахтаря» після того, як відпрацює свій контракт.
Угода форварда з бразильським клубом діє до 15 вересня нинішнього року.
«Офіційні пропозиції були від «Шахтаря» та «Барселони». Але вибір припав на українську команду. Пропозиція «гірників» зачарувала мене та мою сім'ю», - цитує гравця Yahoo Esportes.
«Рішення переїхати в Україну не пов'язане з грошима, швидше, це – довгострокове планування. У першу чергу, це шанс зіграти у Лізі чемпіонів і пограти у клубі, який добре працює з молодими бразильськими гравцями», - передає слова Маркіньоса isport.ua.
Раніше повідомлялося, що Факундо Феррейра підписав контракт з «Бешикташем».
Нагадаємо, що «Шахтар» уже заплатив половину суми за іншого бразильського новачка.
Тренер «Корінтіансу» вже повідомив, що Майкон домовився з «Шахтарем» і перейде до «гірників» влітку.
Таким чином, донецький клуб хоче замінити лідерів команди, які залишать команду у найближче трансферне вікно.