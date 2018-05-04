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    Молодий бразильський форвард повідомив про свій перехід у донецький «Шахтар»

    Маркіньос Сіпріано навіть відмовив «Барселоні» заради «Шахтаря»
    19-річний нападник «Сан-Паулу» Маркіньос Сіпріано стане гравцем донецького «Шахтаря» після того, як відпрацює свій контракт. Угода форварда з бразильським клубом діє до 15 вересня нинішнього року. «Офіційні пропозиції були від «Шахтаря» та «Барселони». Але вибір припав на українську команду.
    • Сьогодні, 10:37
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    Маркіньос Сіпріано. Фото Not&iacute;cias ao Minuto
    Маркіньос Сіпріано. Фото Notícias ao Minuto

    Маркіньос Сіпріано навіть відмовив «Барселоні» заради «Шахтаря»

    19-річний нападник «Сан-Паулу» Маркіньос Сіпріано стане гравцем донецького «Шахтаря» після того, як відпрацює свій контракт.

    Угода форварда з бразильським клубом діє до 15 вересня нинішнього року.

    «Офіційні пропозиції були від «Шахтаря» та «Барселони». Але вибір припав на українську команду. Пропозиція «гірників» зачарувала мене та мою сім'ю», - цитує гравця Yahoo Esportes.

    «Рішення переїхати в Україну не пов'язане з грошима, швидше, це – довгострокове планування. У першу чергу, це шанс зіграти у Лізі чемпіонів і пограти у клубі, який добре працює з молодими бразильськими гравцями», - передає слова Маркіньоса isport.ua.

    Раніше повідомлялося, що Факундо Феррейра підписав контракт з «Бешикташем».

    Нагадаємо, що «Шахтар» уже заплатив половину суми за іншого бразильського новачка.

    Тренер «Корінтіансу» вже повідомив, що Майкон домовився з «Шахтарем» і перейде до «гірників» влітку.

    Таким чином, донецький клуб хоче замінити лідерів команди, які залишать команду у найближче трансферне вікно.

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