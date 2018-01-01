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    Молодий форвард «Динамо» відмовився переходити у грецький клуб

    Футболіст захотів залишитися у рідному клубі
    Молодий нападник «Динамо» Владислав Алєксєєв міг продовжити кар'єру у Греції, проте вирішив залишитись в «Динамо». Про це написав агент футболіста Олександр Панков у своєму Instagram. Агент привітав футболіста із дебютним голом за «Динамо» та розповів, що послугами гравця цікавився «Паніоніос».
    • Вчора, 22:50
    • Розсилка
    Владислав Алєксєєв. Фото: ФК Динамо
    Владислав Алєксєєв. Фото: ФК Динамо

    Футболіст захотів залишитися у рідному клубі

    Молодий нападник «Динамо» Владислав Алєксєєв міг продовжити кар'єру у Греції, проте вирішив залишитись в «Динамо». Про це написав агент футболіста Олександр Панков у своєму Instagram.

    Агент привітав футболіста із дебютним голом за «Динамо» та розповів, що послугами гравця цікавився «Паніоніос».

    «Чудовий дебютний гол за основний склад молодого нападника «Динамо» Владислава Алєксєєва. Хлопець мав пропозицію від ФК «Паніоніос» (Афіни), але вирішив залишитись у рідному клубі і довести, в першу чергу собі, що він достойний одягати футболку «Динамо», – написав Панков.

    Нагадаємо, Алєексєєв забив «Осієку», кияни перемогли у товариському матчі з рахунком 3:2.

    Джерело: Футбол 24

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