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    Молодіжна збірна України 22 березня проведе товариський матч проти Словенії

    Після 5 турів молодіжна збірна України займає в своїй групі 3 місце
    Команда Олександра Головка проведе матч проти Словенії в рамках підготовки до відбору на Євро-2019. Головний тренер молодіжної збірної України з футболу заявив, що збірна Словенії як суперник повністю влаштовує тренерський штаб. «22 березня на виїзді зіграємо товариський матч проти Словенії. Чи влаштовує нас цей суперник? Будь-який матч,
    • Сьогодні, 17:32
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    Олександр Головко. Фото: ФК Динамо
    Олександр Головко. Фото: ФК Динамо

    Після 5 турів молодіжна збірна України займає в своїй групі 3 місце

    Команда Олександра Головка проведе матч проти Словенії в рамках підготовки до відбору на Євро-2019.

    Головний тренер молодіжної збірної України з футболу заявив, що збірна Словенії як суперник повністю влаштовує тренерський штаб.

    «22 березня на виїзді зіграємо товариський матч проти Словенії. Чи влаштовує нас цей суперник? Будь-який матч, незалежно від противника, кращий, ніж тренування. Тим більше що це буде перша гра в році, за п'ять днів до матчу зі збірною Англії. Тому важливо, щоб хлопці відчули один одного, відновили зв'язки», – розповів Головко.

    Нагадаємо, матч 6 туру відбору до молодіжного Євро-2019 між Англією та Україну відбудеться 27 березня в Шеффілді.

    Після 5 турів молодіжна збірна України займає в своїй групі 3 місце, маючи по 8 очок з Нідерландами, які йдуть на 2 місці.

    Джерело: zbirna.com

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