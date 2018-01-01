Молодіжна збірна України 22 березня проведе товариський матч проти Словенії

Після 5 турів молодіжна збірна України займає в своїй групі 3 місце

Команда Олександра Головка проведе матч проти Словенії в рамках підготовки до відбору на Євро-2019. Головний тренер молодіжної збірної України з футболу заявив, що збірна Словенії як суперник повністю влаштовує тренерський штаб. «22 березня на виїзді зіграємо товариський матч проти Словенії. Чи влаштовує нас цей суперник? Будь-який матч,



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Олександр Головко. Фото: ФК Динамо

Після 5 турів молодіжна збірна України займає в своїй групі 3 місце

Команда Олександра Головка проведе матч проти Словенії в рамках підготовки до відбору на Євро-2019.

Головний тренер молодіжної збірної України з футболу заявив, що збірна Словенії як суперник повністю влаштовує тренерський штаб.

«22 березня на виїзді зіграємо товариський матч проти Словенії. Чи влаштовує нас цей суперник? Будь-який матч, незалежно від противника, кращий, ніж тренування. Тим більше що це буде перша гра в році, за п'ять днів до матчу зі збірною Англії. Тому важливо, щоб хлопці відчули один одного, відновили зв'язки», – розповів Головко.

Нагадаємо, матч 6 туру відбору до молодіжного Євро-2019 між Англією та Україну відбудеться 27 березня в Шеффілді.

Після 5 турів молодіжна збірна України займає в своїй групі 3 місце, маючи по 8 очок з Нідерландами, які йдуть на 2 місці.

Джерело: zbirna.com