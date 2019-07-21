Молодіжна збірна України поразкою завершила ЄвроБаскет



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Молодіжна збірна України з баскетболу ФІБА

Чоловіча молодіжна збірна України в підсумку фінішувала десятою

Чоловіча молодіжна збірна України U-20 програла команді Греції в заключному матчі чемпіонату Європи в ізраїльському Тель-Авіві – 98:109.

Україна – Греція – 98:109 ОТ (18:23, 23:25, 24:29, 29:17, 4:15)

Україна: Войналович (22+14 підбирань), Санон (21), Козак (18), Титов (14), Сорочан (8), Михеєв (6), Бондаренко (5), Мельник (4), Лук’ян, Коваль, Головчик.

Суперники з перших хвилин захопили ігрову перевагу, яка одразу проявилася в кращій реалізіції. Особливо відчутною була на старті перевага греків у реалізації триочоквих.

У другій чверті українці дещо покращили основні ігрові показники, та кардинального перелому не змогли досягнути. На велику перерву різниця сягнула семи очок на користь Греції.

У третій чверті хід боротьби не змінився і греки ще додали 5 очок переваги.

Та в українців на заключну 10-хвилинку виявилося ще достатньо сил. Різниця невпинно стала зменшуватися. При тому, що суперник і надалі значно краще атакував з-за дуги. За 12 секунд до кінця основного ігрового часу рахунок остаточно зрівнявся, поєдинок перейшов у овертайм.

У заключній частині поєдинку греки все ж виявилися більш зосередженими та максимально ефективно скористалися помилками українців.

Відтак збірна України фінішувала 10-ю на чемпіонаті Європи. Ця позиція дозволила нашій команді зберегти місце в дивізіоні А на настуний рік.