Молодіжна збірна України вирушила на чемпіонат світу з хокею

Команда українських хокеїстів відправилася до Словенії

У четвер, 7 грудня, гравці та тренери молодіжної збірної команди України з хокею вирушили до Бледа, де з 9-го по 15-е грудня відбудеться чемпіонат світу у Дивізіоні ІВ. Команда вилетіла до Венеції, звідки автобусом поїде до Бледа, інформує офіційний сайт Федерації хокею України. Гравці, що вирушили до Словенії: воротарі: Богдан Дьяченко