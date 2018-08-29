Молодіжна збірна України й «Оболонь-Бровар» проведуть спаринг у Бучі



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Фото Павла Кубанова

Поєдинок відбудеться 29 серпня

З понеділка, 27 серпня, молодіжна збірна України U-21 проводить міні-збір, під час якого у середу, 29-го, проведе товариський матч із командою Першої ліги – «Оболонь-Бровар».

Спаринг відбудеться у Бучі, на полі клубної бази киян. Початок зустрічі – об 11:00, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Формат збору певною мірою можна назвати експериментальним, оскільки у складі є багато нових виконавців і тих хлопців, які проявили себе на старті сезону.

Після спарингу футболісти повернуться до своїх клубів для участі у матчах національної першості.

Уже у понеділок, 3 вересня, приблизно о восьмій ранку молодіжна збірна України збереться у Києві знову, а за кілька годин після того вирушить до Запоріжжя, де безпосередньо вестиме підготовку до матчів відбірного турніру Євро-2019 (U-21) проти команд Латвії та Андорри.

Ці поєдинки відбудуться на «Славутич Арені» відповідно 7 й 11 вересня.