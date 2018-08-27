Молодіжна збірна України з футболу розпочала короткостроковий збір



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Головко. Фото: ФФУ

На даному етапі роботи, який триватиме до 29 серпня, підопічні Головка проведуть спаринг із «Оболонню-Бровар»

У понеділок, 27-го серпня, молодіжна збірна України розпочала міні-збір, під час якого 29 серпня проведе товариський матч із командою першої ліги «Оболонь-Бровар».

Місце зустрічі поки не визначено, а от початок спарингу призначено на 11.30, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Цю роботу якоюсь мірою можна назвати експериментальною, оскільки у складі є багато нових виконавців і тих хлопців, які проявили себе на старті сезону.

Повний список футболістів виглядає наступним чином.

Воротарі: Володимир Маханьков («Динамо» Київ), Володимир Кринський («Олімпік» Донецьк).

Захисники: Валерій Лучкевич («Стандард», Бельгія), Денис Попов («Динамо» Київ), Мирослав Мазур («Ворскла» Полтава), Олексій Биков, Ігор Кирюханцев, Сергій Чоботенко (всі — «Маріуполь»), Владислав Дубінчак, Олександр Осман (обидва — «Арсенал-Київ»).

Півзахисники: Ахмед Алібеков («Динамо» Київ), Мар'ян Мисик («Ворскла» Полтава), Олександр Піхальонок («Маріуполь»), Юрій Вакулко («Арсенал-Київ»), Ігор Когут («Дніпро-1» Дніпро).

Нападники: Андрій Борячук («Маріуполь»), Андрій Штогрін («Чорноморець» Одеса), Владислав Алєксєєв («Арсенал-Київ»), Олег Кожушко («Дніпро-1» Дніпро).

Наступного тижня молодіжна збірна України збереться знову й безпосередньо вестиме підготовку до матчів відбірного турніру Євро-2019 (U-21) проти команд Латвії та Андорри. Вони відбудуться в Запоріжжі відповідно 7-го та 11 вересня.