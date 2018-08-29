Молодіжна збірна України з футболу у спарингу перемогла «Оболонь-Бровар»
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Розсилка
Усе вирішили два забиті м'ячі у другому таймі
Підопічні Олександра Головка здобули перемогу у товариському матчі у межах навчально-тренувального збору.
Із 27 по 29 серпня молодіжна збірна України U-21 проводила міні-збір у Бучі. В останній його день зіграла спаринг проти команди Першої ліги – «Оболонь-Бровар», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Гра проходила у рівній боротьбі, але відчувався клас футболістів молодіжної збірної України, що і підтвердилося двома забитими м'ячами у другому таймі.
У складі «синьо-жовтих» відзначилися Валерій Лучкевич із бельгійського «Стандарду» та Мар’ян Мисик із полтавської «Ворскли».
Товариський матч з футболу
«Оболонь-Бровар» – Україна (U-21) – 0:2 (0:0)
Голи: Лучкевич (62), Мисик (69, з пенальті).
Україна (U-21): Маханьков (Кринський, 46), Лучкевич, Попов, Алібеков (Кирюханцев, 46), Мисик, Вакулко, Биков (Чоботенко, 46), Дубінчак (Осман, 46), Кожушко, Борячук (Штогрін, 46), Піхальонок (Когут, 55).
3 вересня молодіжна збірна України збереться знову та безпосередньо вестиме підготовку до матчів відбірного турніру Євро-2019 (U-21) проти команд Латвії та Андорри. Вони відбудуться в Запоріжжі відповідно 7 й 11 вересня.