Молодіжна збірна України з хокею готується до чемпіонату світу в Тихи



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Головний тренер молодіжної збірної України з хокею Олег Ігнатьєв Фото : ФХУ

Загалом у підготовці команди братимуть участь 26 спортсменів

У Броварах триває заключний навчально-тренувальний збір молодіжної збірної команди України з хокею.

Команда Олега Ігнатьєва та Олександра Федорова проводить щоденні тренувальні заняття на льоду арени «Термінал» тривалістю 135 хвилин кожне, інформує прес-служба Федерації хокею України.

Ввечері 5 грудня команда вирушить до Словаччини, де в місті Кошіце проведе контрольний поєдинок з командою Угорщини.

Матч розпочнеться о 18:15 за київським часом.

По завершенні гри українська збірна візьме курс на Тихи, де з 8 по 14 грудня 2018 року відбудуться матчі молодіжного чемпіонату світу у Дивізіоні ІВ.

Суперниками української команди на турнірі будуть збірні команди Угорщини, Польщі, Словенії, Італії та Японії.

Загалом у підготовці команди братимуть участь 26 спортсменів. В той же час захисник Данило Козачук приєднається до збірної вже у Словаччині, а нападник Фелікс Морозов прибуде безпосередньо до Польщі.

Нагадаємо, що минулого сезону українська команда під керівництвом Андрія Срюбка посіла четверте місце на чемпіонаті світу, що відбувався у словенському Бледі.

Воротарі: Артур Оганджанян (2000 р.н., Ogden Mustangs, WSHL, США), Владислав Гурко (2000, МХК «Динамо»), Микита Петленко (1999, ХК «Кременчук»)

Захисники: Денис Матусевич (2001), Михайло Васильєв, Богдан Грицюк, Сергій Логач (всі – 2000, «Білий Барс»), Олександр Фірсов (1999, «Донбас»), Данило Сухонос (1999, New York Aviators, USPHL, США), Андрій Євтухов (2003, Springfield Jr. Pics, USPHL, США), Даниїл Козачук (1999, «Дубніца», Словаччина), Нікіта Кругляков (2001, «Дніпро»)

Нападники: Артем Бузоверя (1999, New Jersey Hitman, USPHL, США), Денис Бородай (2002), Нікіта Лєсніков (1999, обидва – «Білий Барс»), Гліб Кривошапкін (2000), Богдан Поліщук (1999, обидва – ХК «Кременчук), Кирило Ланін (2000, СДЮСШОР), Олексій Сиротенко (2000, МХК «Динамо»), Михайло Чіканцев (2001, «Поважка Бистриця», Словаччина U20), Ігор Шевченко (1999, «Прешов», Словаччина-2), Богдан Середницький (2001, «Списска Нова Веш», Словаччина U18), Дмитро Даниленко (2000, Springfield Jr. Pics, USPHL, США), Артем Матейченко (2000, South Shore Kings, USPHL, США), Олександр Пересунько (2000, Boston Jr. Bruins, США), Фелікс Морозов (2000, Victoriaville Tigres, QMJHL, Канада)