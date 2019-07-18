Молодіжна збірна України зберегла місце в дивізіоні А чемпіонату Європи



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Україна - Польща ФІБА

Перемога над Польщею гарантувала українцям виступи в елітному дивізіоні ЄвроБаскета наступного року

Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу U-20 перемогла команду Польщі в першому матчі класифікації за 9-16 місця чемпіонату Європи в дивізіоні А.

Україна – Польща – 76:71 (23:13, 16:11, 19:19, 18:28)

Україна: Санон 25 + 6 передач + 5 підбирань + 3 перехопленн – 4 втрати, Войналович 24 + 7 підбирань – 3 втрати, Грицак 9 + 15 підбирань + 3 блок-шота + 2 перехоплення, Козак 4 + 5 перехоплень + 4 підбирання -3 втрати, Міхеєв 4 – старт, Головичик 6, Мельник 2 + 5 підбирань, Тітов 2, Бондаренко 0

Збірна України провела фірмову для цього турніру першу чверть, відмінно відпрацювавши у захисті. Але на відміну від матчів з Ізраїлем та Францією команда Валерія Плеханова продовжувала домінувати і у другій десятихвилинці, інформує ФБУ.

Неймовірна енергія в захисті змусила поляків припуститись 15 втрат та реалізувати лише 21% кидків з гри у першій половині. У той же час 15 очок Санона та 14 балів від Войналовича за підтримки партнерів допомогли нашій команді піти на велику перерву за 15 очок переваги. Окремої уваги також заслуговує Грицак, який ще до великої перерви виконав величезний обсяг чорнової роботи, зробивши 3 блок-шоти та зібравши 10 підбирань (5 у нападі).

У третій десятихвилинці поляки знайшли свою гру у нападі, набравши 19 очок за чверть – тягнув своїх Лукаш Календа. Україна, трохи збавивши оберти в захисті, в нападі працювала у тому ж ритмі, зберігши 15 очок переваги перед заключною десятихвилинкою.

Четверта чверть розпочалась з холодного душу: відчувши впевненість, поляки зробили потужний ривок 10:0. На щастя, дуже вчасні 5 очок від Войналовича та Грицака допомогли Україні потушити пожежу. Супернику варто віддати належне, адже Польща працювала над своїм поверненням у гру до фінальної сирени, але підопічні Валерія Плеханова, хоч і трохи на нервах, але головне, що зуміли втримати переможну перевагу.

Провівши відмінну першу половину і трохи збавивши оберти у другій, збірна України U-20 перемогла Польщу в першому матчі за 9-16 місця з рахунком 76:71, зберігши за собою місце в дивізіоні А на наступний рік.

Наступний матч збірна України зіграє в суботу о 18:45 проти переможця пари Чорногорія – Латвія.