«Монако» стає першим півфіналістом Кубку французької ліги
- Сьогодні, 10:17
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Команда Леонарду Жардіма залишила за бортом турніру «Ніццу»
«Монако» став першим півфіналістом Кубку французької ліги з футболу сезону-2017/18.
Монегаски на виїзді мінімально здолали «Ніццу» – 2:1.
Зауважимо, що «Монако» грав без Фалькао, а «Ніцца» – без Балотеллі.
В інших чвертьфіналах зіграють «Ренн» - «Тулуза», «Ам’єн» - «ПСЖ» й «Анже» - «Монпельє».
Ці матчі відбудуться у середу, 10 січня.
Кубок французької ліги з футболу
Матч 1/4 фіналу
«Ніцца» – «Монако» – 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – Лемар (3), 1:1 – Плеа (18), 1:2 – Дьяхабі (37)
«Ніцца»: Бенітес, Данте, Ле Маршан, Бюрне, Сарр, Сері (Козьєлло, 81), Тамез, Срарфі (Ганаго, 77), Ле-Мелу (Сіпрьєн, 68), Сент-Максимен, Плеа
«Монако»: Бенальо, Глік, Раджі, Сідібе, Жемерсон, Моутінью, Фабіньо, Дьяхабі (Лопеш, 67), Лемар, Кейта (Ндорам, 89), Каррільо (Йоветич, 61)