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    «Монако» стає першим півфіналістом Кубку французької ліги

    Команда Леонарду Жардіма залишила за бортом турніру «Ніццу»
    «Монако» став першим півфіналістом Кубку французької ліги з футболу сезону-2017/18. Монегаски на виїзді мінімально здолали «Ніццу» – 2:1. Зауважимо, що «Монако» грав без Фалькао, а «Ніцца» – без Балотеллі. В інших чвертьфіналах зіграють «Ренн» -
    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка
    &laquo;Ніцца&raquo; &ndash; &laquo;Монако&raquo;
    «Ніцца» – «Монако»

    Команда Леонарду Жардіма залишила за бортом турніру «Ніццу»

    «Монако» став першим півфіналістом Кубку французької ліги з футболу сезону-2017/18.

    Монегаски на виїзді мінімально здолали «Ніццу» – 2:1.

    Зауважимо, що «Монако» грав без Фалькао, а «Ніцца» – без Балотеллі.

    В інших чвертьфіналах зіграють «Ренн» - «Тулуза», «Ам’єн» - «ПСЖ» й «Анже» - «Монпельє».

    Ці матчі відбудуться у середу, 10 січня.

    Кубок французької ліги з футболу

    Матч 1/4 фіналу

    «Ніцца» – «Монако» – 1:2 (1:2)

    Голи: 0:1 – Лемар (3), 1:1 – Плеа (18), 1:2 – Дьяхабі (37)

    «Ніцца»: Бенітес, Данте, Ле Маршан, Бюрне, Сарр, Сері (Козьєлло, 81), Тамез, Срарфі (Ганаго, 77), Ле-Мелу (Сіпрьєн, 68), Сент-Максимен, Плеа

    «Монако»: Бенальо, Глік, Раджі, Сідібе, Жемерсон, Моутінью, Фабіньо, Дьяхабі (Лопеш, 67), Лемар, Кейта (Ндорам, 89), Каррільо (Йоветич, 61)

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