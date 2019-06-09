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    Юна українка Костюк поступилася в фіналі тенісного турніру

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    Марта Костюк - Юна українка Костюк поступилася в фіналі тенісного турніру
    Марта Костюк
    Flickr

    Наша 16-річна тенісистка програла 22-річній суперниці зі Словаччини

    16-річна українська тенісистка Марта Костюк (206 рейтинг WTA) поступилася 22-річній словацькій суперниці  Ребеці Шрамковій (198 рейтинг WTA) у фіналі турніру серії ITF у польській Торуні (покриття - ґрунт, призовий фонд - $60 000+Н) – 1:6, 2:6.

    Попри поразку Костюк підійметься в рейтингу WTA мінімум на 27 позицій. Вона буде не нижче 179-го місця.

     Читайте також: 16-річна Марта Костюк вийшла у фінал турніру в Польщі
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