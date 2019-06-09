Юна українка Костюк поступилася в фіналі тенісного турніру
Марта Костюк
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Наша 16-річна тенісистка програла 22-річній суперниці зі Словаччини
16-річна українська тенісистка Марта Костюк (206 рейтинг WTA) поступилася 22-річній словацькій суперниці Ребеці Шрамковій (198 рейтинг WTA) у фіналі турніру серії ITF у польській Торуні (покриття - ґрунт, призовий фонд - $60 000+Н) – 1:6, 2:6.
Попри поразку Костюк підійметься в рейтингу WTA мінімум на 27 позицій. Вона буде не нижче 179-го місця.
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