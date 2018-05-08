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    Монзуль та Стрілецька обслужать фінал жіночої Ліги чемпіонів

    Українські арбітри працюватимуть на вирішальному поєдинку жіночої Ліги чемпіонів
    У вівторок, 8-го травня, стали відомі бригади арбітрів, які 24-го та 26 травня будуть працювати на вирішальних поєдинках найпрестижніших європейських клубних турнірів. На чоловічому фіналі Ліги чемпіонів-2017/2018, який відбудеться на НСК «Олімпійський» 26 травня, працюватиме сербська бригада арбітрів на чолі із 45-річним Мілорадом
    • Сьогодні, 21:48
    • Розсилка
    Фото: ФФУ
    Фото: ФФУ

    Українські арбітри працюватимуть на вирішальному поєдинку жіночої Ліги чемпіонів

    У вівторок, 8-го травня, стали відомі бригади арбітрів, які 24-го та 26 травня будуть працювати на вирішальних поєдинках найпрестижніших європейських клубних турнірів.

    На чоловічому фіналі Ліги чемпіонів-2017/2018, який відбудеться на НСК «Олімпійський» 26 травня, працюватиме сербська бригада арбітрів на чолі із 45-річним Мілорадом Мажичем.

    На лініях йому будуть допомагати Мілован Рістич та Далібор Джурджевич. Додатковими помічниками арбітра призначено Ненада Джокича та Данила Груїча, а в ролі запасного асистента виступить Неманья Петрович. Четвертий арбітр — Клеман Тюрпен (Франція).

    На вирішальній зустрічі жіночої Ліги чемпіонів, яка пройде 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, буде працювати інтернаціональна бригада арбітрів на чолі із 40-річною чешкою Яною Адамковою, інформує прес-служба ФФУ.

    На лініях їй допомагатимуть англійка Шіан Мессі та хорватка Саня Роджак-Каршич. Четвертий арбітр — українка Катерина Монзуль.

    Резервний арбітр — Марина Стрілецька (Україна).

    ФФУ Ліга чемпіонів
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