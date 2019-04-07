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    Мораєш: Не збагну, за що арбітр мене вилучив

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    Жуніор Мораєш вперше забив у Класичному дербі у ворота &laquo;Динамо&raquo; і вперше отримав вилучення в формі &laquo;Шахтаря&raquo; - Мораєш: Не збагну, за що арбітр мене вилучив
    Жуніор Мораєш вперше забив у Класичному дербі у ворота «Динамо» і вперше отримав вилучення в формі «Шахтаря»
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    Нападник «Шахтаря» навчився говорити на «чорне» «біле»

    У післяматчевому коментарі телеканалу «Футбол» нападник «Шахтаря» Жуніор Мораєш сказав, що не розуміє, за що арбітр Максим Козиряцький показав йому дві жовтих картки у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти київського «Динамо».

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    «Важко зрозуміти, за що арбітр дав мені першу жовту картку, - каже найненависніший гравець динамівських фанатів. - Я отримав по голові, піднявся з газону і побіг у своєму напрямі. За що була ця жовта, не збагну. Так само як не згоден зі своїм другим попередженням. Я не чіпав суперника. То було не те порушення, за яке варто карати. Взагалі, за винятком матчу в Олександрії, де я винен сам, не згоден зі жодною своєю карткою у поточному сезоні».

    Гол Мораєша незадовго до вилучення допоміг «Шахтареві» відігратися в матчі з «Динамо». Ігровий час завершився 1:1, а в серії пенальті перемогли «гірники».

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