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    Мораєш, який ледве розмовляє російською, стверджує, що знає майже всі слова українського гімну

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    Новий українець Жуніор Мораєш - Мораєш, який ледве розмовляє російською, стверджує, що знає майже всі слова українського гімну
    Новий українець Жуніор Мораєш
    Федерація футболу України

    Такого патріота український футбол ще не бачив

    Новоспечений нападник збірної України Жуніор Мораєш заявив, що його тепло прийняли в команді і вважає, що у колективу Андрія Шевченка є шанси на перемогу в матчі відбору на чемпіонат Європи з Португалією.

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    «Почуваюся дуже щасливим, - каже новоспечений українець у коментарі телеканалу «Футбол». - Сьогодні особливий день, про який я мріяв роками. Сім'я підтримала мене, хоча знає, що тепер будемо проводити менше часу разом. Тренерський штаб і футболісти зустріли тепло. Відчувається, що в команді чудова атмосфера. Пісня для посвячення? Ні, поки не вибрав. Насправді співаю просто жахливо. Але знаю майже все слова гімну України і виконую його з особливим почуттям».

    22 березня о 21:45 Україна розпочне відбірну кампанію Євро-2020 матчем проти португальців.

     Читайте також: Хронологія розіграного спектаклю, або стрімка українізація громадянина Мораєша (фото)

     

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