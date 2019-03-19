Мораєш, який ледве розмовляє російською, стверджує, що знає майже всі слова українського гімну
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Такого патріота український футбол ще не бачив
Новоспечений нападник збірної України Жуніор Мораєш заявив, що його тепло прийняли в команді і вважає, що у колективу Андрія Шевченка є шанси на перемогу в матчі відбору на чемпіонат Європи з Португалією.
«Почуваюся дуже щасливим, - каже новоспечений українець у коментарі телеканалу «Футбол». - Сьогодні особливий день, про який я мріяв роками. Сім'я підтримала мене, хоча знає, що тепер будемо проводити менше часу разом. Тренерський штаб і футболісти зустріли тепло. Відчувається, що в команді чудова атмосфера. Пісня для посвячення? Ні, поки не вибрав. Насправді співаю просто жахливо. Але знаю майже все слова гімну України і виконую його з особливим почуттям».
22 березня о 21:45 Україна розпочне відбірну кампанію Євро-2020 матчем проти португальців.