Морозюк продовжив контракт з «Динамо» на три роки

Нинішній договір Морозюка закінчувався влітку 2018 року

Універсал Микола Морозюк отримав від «Динамо» новий довгостроковий договір. Офіційний сайт київського клубу проінформував про новий контракт Морозюка. Угода розрахована на три роки, тоді як нинішній договір закінчувався влітку 2018 року. У нинішньому сезоні тренер «Динамо» Олександр Хацкевич використовує гравця як справа в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Морозюк. Фото: ФК Динамо

Нинішній договір Морозюка закінчувався влітку 2018 року

Універсал Микола Морозюк отримав від «Динамо» новий довгостроковий договір.

Офіційний сайт київського клубу проінформував про новий контракт Морозюка. Угода розрахована на три роки, тоді як нинішній договір закінчувався влітку 2018 року.

У нинішньому сезоні тренер «Динамо» Олександр Хацкевич використовує гравця як справа в обороні, так і праворуч у півзахисті.

29-річний футболіст провів 24 матчі, забив 3 голи і зробив 5 результативних передач.

Після продажу Андрія Ярмоленка в «Боруссію» Дортмунд, а також травми Сергія Сидорчука саме Морозюк став капітаном київської команди.

Нагадаємо, що гравці «Динамо» прибули на збір в Іспанію і готуються до першого тренування.