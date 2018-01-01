Московський «Спартак» може перехопити у «Динамо» захисника

Російський клуб пропонує за 22-річного футболіста з Гани 10 млн євро

«Спартак» хоче купити захисника «Янг Бойз» Касіма Нуху і запропонував швейцарському клубу 10 мільйонів євро. Керівництво «Янг Бойз» готове відпустити 22-річного ганця і вже знайшло йому заміну в особі Лео Лакруа, який виступає за «Сент-Етьєн». Про це повідомляє Nau. Зазначимо, що на Нуху також



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Касіма Нуху. Фото: Getty Images

Російський клуб пропонує за 22-річного футболіста з Гани 10 млн євро

«Спартак» хоче купити захисника «Янг Бойз» Касіма Нуху і запропонував швейцарському клубу 10 мільйонів євро.

Керівництво «Янг Бойз» готове відпустити 22-річного ганця і вже знайшло йому заміну в особі Лео Лакруа, який виступає за «Сент-Етьєн». Про це повідомляє Nau.

Зазначимо, що на Нуху також претендує київське «Динамо». Про суму, яку згодне заплатити «Динамо» за трансфер ганця, раніше не повідомлялося.

У поточному сезоні Нуху провів 27 матчів у складі «Янг Бойз», в яких забив 2 голи і зробив 2 ассисти.