Московський «Спартак» не зіграє в США через санкції
«Спартак»
Твіттер
У російського футбольного клубу проблеми з отриманням американських віз
Московський «Спартак» відмовиться від участі в контрольному турнірі в США через проблеми з візами.
Про це повідомив президент російського футбольного клубу Леонід Федун.
«Попри підтримуючі листи від організаторів турніру, посольство США не видає нам візи», - передає слова Федуна Р-Спорт.
Контрольний міжсезонний турнір відбудеться з 15 по 18 січня в Орландо. На ньому також мають зіграти колумбійський «Атлетико Насьональ», бразильські «Коринтіанс» та «Палмейрас».Раніше складнощі з отриманням американських віз мали російські тенісисти та бійці ММА.