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    Московський «Спартак» не зіграє в США через санкції

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    &laquo;Спартак&raquo;&nbsp; - Московський «Спартак» не зіграє в США через санкції
    «Спартак» 
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    У російського футбольного клубу проблеми з отриманням американських віз

    Московський «Спартак» відмовиться від участі в контрольному турнірі в США через проблеми з візами.

    Про це повідомив президент російського футбольного клубу Леонід Федун.

    «Попри підтримуючі листи від організаторів турніру, посольство США не видає нам візи», - передає слова Федуна Р-Спорт.

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    Контрольний міжсезонний турнір відбудеться з 15 по 18 січня в Орландо. На ньому також мають зіграти колумбійський «Атлетико Насьональ», бразильські «Коринтіанс» та «Палмейрас».

    Раніше складнощі з отриманням американських віз мали російські тенісисти та бійці ММА.
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