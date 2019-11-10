Московський «Спартак» не зіграє в США через санкції



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У російського футбольного клубу проблеми з отриманням американських віз

Московський «Спартак» відмовиться від участі в контрольному турнірі в США через проблеми з візами.

Про це повідомив президент російського футбольного клубу Леонід Федун.

«Попри підтримуючі листи від організаторів турніру, посольство США не видає нам візи», - передає слова Федуна Р-Спорт.

Контрольний міжсезонний турнір відбудеться з 15 по 18 січня в Орландо. На ньому також мають зіграти колумбійський «Атлетико Насьональ», бразильські «Коринтіанс» та «Палмейрас».

Раніше складнощі з отриманням американських віз мали російські тенісисти та бійці ММА.