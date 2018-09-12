«Мотор» стартує у Лізі чемпіонів матчем проти зіркового «ПСЖ». Анонс поєдинку
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Чинний чемпіон України зіграє з найкращою командою Франції
У середу, 12 вересня, стартує новий сезон гандбольної Ліги чемпіонів.
Запорізький «Мотор» у цей день на своєму майданчику прийме французький «ПСЖ».
Чемпіон України вперше включений в одну з елітних груп турніру.
Бюджет «ПСЖ» на цей сезон становить понад 17 мільйонів євро (дані handnews.fr). З них 10 мільйонів – це зарплати гравцям, серед яких еталонні у гандболі виконавці.
«ПСЖ» виграв четвертий чемпіонат Франції поспіль.
Перед нинішнім сезоном команду очолив іспанець Рауль Гонсалес. Він перемагав у Лізі чемпіонів з «Вардаром» (2017-й рік) і тепер повинен повторити цей успіх з «ПСЖ», який був дуже близький до штурму головної європейської вершини у 2016, 2017 та 2018 роках, коли доходив до Фіналу чотирьох.
«ПСЖ» – фаворит, але «Мотор» здатний домогтися позитивного результату. Запорізька команда – досвідчений боєць, проводить у Лізі чемпіонів уже шостий сезон.
Великою підмогою стане і підтримка уболівальників на прекрасній арені «Юність», яка зовсім недавно була відкрита після капітальної реконструкції.
Нагадаємо, що шість кращих команд з восьми у групі вийдуть у плей-офф.
Ліга чемпіонів з гандболу
Груповий етап
«Мотор» (Україна) – «ПСЖ» (Франція)
12 вересня. Початок о 19:00
Джерело: Xsport.ua