«Мотор» стартує у Лізі чемпіонів матчем проти зіркового «ПСЖ». Анонс поєдинку



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Фото Сергія Цукіла

Чинний чемпіон України зіграє з найкращою командою Франції

У середу, 12 вересня, стартує новий сезон гандбольної Ліги чемпіонів.

Запорізький «Мотор» у цей день на своєму майданчику прийме французький «ПСЖ».

Чемпіон України вперше включений в одну з елітних груп турніру.

Бюджет «ПСЖ» на цей сезон становить понад 17 мільйонів євро (дані handnews.fr). З них 10 мільйонів – це зарплати гравцям, серед яких еталонні у гандболі виконавці.

«ПСЖ» виграв четвертий чемпіонат Франції поспіль.

Перед нинішнім сезоном команду очолив іспанець Рауль Гонсалес. Він перемагав у Лізі чемпіонів з «Вардаром» (2017-й рік) і тепер повинен повторити цей успіх з «ПСЖ», який був дуже близький до штурму головної європейської вершини у 2016, 2017 та 2018 роках, коли доходив до Фіналу чотирьох.

«ПСЖ» – фаворит, але «Мотор» здатний домогтися позитивного результату. Запорізька команда – досвідчений боєць, проводить у Лізі чемпіонів уже шостий сезон.

Великою підмогою стане і підтримка уболівальників на прекрасній арені «Юність», яка зовсім недавно була відкрита після капітальної реконструкції.

Нагадаємо, що шість кращих команд з восьми у групі вийдуть у плей-офф.

Ліга чемпіонів з гандболу

Груповий етап

«Мотор» (Україна) – «ПСЖ» (Франція)

12 вересня. Початок о 19:00

Джерело: Xsport.ua