«Мотор» вдруге у сезоні обіграв «ЗТР» у гандбольному чемпіонаті України

Цього разу розрив у рахунку був мінімальний, але все ж виграв чинний чемпіон

Як і очікувалося, другий для «Мотора» матч сезону проти «ЗТР» виявився ще більш важким, ніж перший. Але тим ціннішою є перемога, яку, у тому числі, завдяки бійцівського характеру здобула команда, інформує офіційний сайт ГК «Мотор». Поступаючись на початку зустрічі 3:6, хлопці Патріка Ромбела зуміли наздогнати



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Цього разу розрив у рахунку був мінімальний, але все ж виграв чинний чемпіон

Як і очікувалося, другий для «Мотора» матч сезону проти «ЗТР» виявився ще більш важким, ніж перший.

Але тим ціннішою є перемога, яку, у тому числі, завдяки бійцівського характеру здобула команда, інформує офіційний сайт ГК «Мотор».

Поступаючись на початку зустрічі 3:6, хлопці Патріка Ромбела зуміли наздогнати суперників – 11:11. Та все ж перший тайм все ж виграв гранично мотивований «ЗТР» – 13:12.

«Гойдалки» продовжилися й у другій половині.

Три поспіль голи у виконанні Сороки та Малашинскаса та Шельменко дозволили «Мотору» до 45-ої хвилині відірватися – 21:18.

«ЗТР» бився, наближався впритул, але зрівняти рахунок команда Віталія Ната вже не зуміла. У підсумку 25:24 – драматична перемога «Мотора», який продовжив свою серію успіхів у чемпіонаті – 14 перемог у 14-ти матчах.

Найбільш результативним у складі номінальних господарів стали Малашинскас (п’ять голів) і Шельменко (чотири).

При цьому лідером чемпіонату залишається «ЗТР», маючи 30 очок. Проте вони провели на чотири матчі більше, ніж «Мотор».