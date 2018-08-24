«Мотор» виграв перший матч гандбольного Кубка Дніпра



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«Мотор» виграв перший матч Кубка Дніпра. Фото handball.motorsich.com







Найсильніші гандболісти України обіграли білорусів

У результаті першого дня міжнародного гандбольного турніру Кубок Дніпра запорізький гандбольний клуб «Мотор» обіграв «СКА-Мінськ» з Білорусі.

Про це повідомляє офіційний сайт ГК «Мотор».

Матч завершився з рахунком 35:30.

Турнір проходить у Запоріжжі в Палаці спорту «Юність» з 24 по 26 серпня.

Українці мали перевагу впродовж усього матчу, періодично відривалися від суперника на 7-8 м'ячів, але, в підсумку, обмежилися перемогою «+5».

Також наша команда в ході турніру проведе 25-26 серпня матчі проти польського «Віве Кельце» і угорського «Пік Сегед».





