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    «Мотор» виграв перший матч гандбольного Кубка Дніпра

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    <span><span>&laquo;Мотор&raquo;&nbsp;</span>виграв перший матч Кубка Дніпра. Фото handball.motorsich.com</span><br /><br /><br /> - «Мотор» виграв перший матч гандбольного Кубка Дніпра
    «Мотор» виграв перший матч Кубка Дніпра. Фото handball.motorsich.com


    Найсильніші гандболісти України обіграли білорусів

    У результаті першого дня міжнародного гандбольного турніру Кубок Дніпра запорізький гандбольний клуб «Мотор» обіграв «СКА-Мінськ» з Білорусі.

    Про це повідомляє офіційний сайт ГК «Мотор».

    Матч завершився з рахунком 35:30.

    Турнір проходить у Запоріжжі в Палаці спорту «Юність» з 24 по 26 серпня.

    Українці мали перевагу впродовж усього матчу, періодично відривалися від суперника на 7-8 м'ячів, але, в підсумку, обмежилися перемогою «+5».

    Також наша команда в ході турніру проведе 25-26 серпня матчі проти польського «Віве Кельце» і угорського «Пік Сегед».



    Гандбол
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