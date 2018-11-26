«Мотор» влаштував розгром словенському «Целє» в Лізі чемпіонів



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«Мотор» розгромив «Целє» Фото: ГК Мотор

Відставання чемпіонів України від третьої позиції становить лише одне очко.

Запорізький «Мотор» набрав повний хід в Лізі чемпіонів. Запорожці взяли три очки з чотирьох можливих в двох матчах з «Нантом», а в 9-му турі на своєму майданчику знищили словенський «Целє» 36:27.

Перевага українського клубу могла бути ще більшою, але в кінці матчу Микола Степанець вже дав пограти другим номерам команди.

Завдяки серії успіхів «Мотор» піднявся з 8-го на 5-е місце турнірної таблиці, причому відставання чемпіонів України від третьої позиції становить лише одне очко.

Ліга чемпіонів з гандболу

Група «В». 9-й тур

«Мотор» (Україна) - «Целє» (Словенія) 36:27 (18:12)

Джерело: Xsport.ua