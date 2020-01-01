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    Моурінью назвав тренера суперників ідіотом

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    Жозе Моурінью розпочав рік зі скандалу - Моурінью назвав тренера суперників ідіотом
    Жозе Моурінью розпочав рік зі скандалу
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    Тренер «Тоттнема» вчинив скандал під час і після матчу «Тоттнема» із «Саутгемптоном»

    Головний тренер «Тоттнем Готспур» Жозе Моурінью прокоментував інцидент, що трапився у другому таймі матчу 21 туру англійської Прем’єр-ліги з «Саутгемптоном». Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь «святих». У другому таймі Моурінью отримав жовту картку після того, як заглянув ву блокнот до свого візаві Ральфу Газенгюттлю.

    «Що сталося в тому епізоді? Я справедливо отримав жовту картку, я був грубий. Але я був грубий з ідіотом. Що саме говорилося? Були погані слова, ось і все», - сказав Моурінью в ефірі BT Sports.

    «Тоттнем» залишився на шостому місці в турнірній таблиці АПЛ з 30 очками. «Саутгемптон» продовжив безпрограшну серію до чотирьох матчів, у них «святі» набрали 10 балів. Вони посідають 11-те місце в турнірній таблиці, набравши 25 очок.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ скандал ФК Тоттнем Готспур Жозе Моурінью ФК «Саутгемптон» Ральф Газенгюттль
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