Моурінью потрібен Ікарді



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Фото: Мауро Ікарді, corrieredellosport.it

Жозе Моуріньо хоче запросити до «Манчестер Юнайтед» Мауро Ікарді

Нападник італійського «Інтера» Мауро Ікарді входить у сферу інтересів англійського «Манчестер Юнайтед».

За інформацією журналу Ole, форварда хоче запросити до «МЮ» головний тренер команди Жозе Моуріньо.

Наставник упевнений, що аргентинець підсилить лінію нападу команди. Відзначається, що за Мауро Ікарді манкуніанцям, швидше за все, доведеться заплатити 110 мільйонів євро - саме така сума прописана у контракті гравця в якості відступних.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що Мауро Ікарді близький до підписання нового контракту з «Інтером».

Міланський клуб запропонували аргентинському футболістові угоду до 2023 року, за якою він буде заробляти від п'яти до шести мільйонів євро на рік.

У нинішньому сезоні 25-річний футболіст провів за «Інтер» у чемпіонаті Італії два матчі, зробивши при цьому одну результативну передачу.

Джерело: Footboom