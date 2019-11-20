Клуб з Мінська, який, за словами Лукашенка, «цмокає всім підряд», програв у єврокубку «Дніпру»



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Іссуф Санон зумів переламати гру на користь українців Планета Баскетбол

Мотиваційна промова Бацьки не допомогла – в Україні «Цмокі» знову програли

Сьогодні, 20 листопада, президент Білорусі Олександр Лукашенко під час наради, присвяченої підготовці до літніх Олімпійських ігор у Токіо, піддав серйозній критиці баскетбольний клуб «Цмокі» з Мінська. За словами Олександра Григоровича, «Дракони» «цмокають всім підряд».

Судячи з усього, схожа критика не надихнула мінчан на перемогу. Сьогодні ж «Цмокі» провів виїзний матч Кубка Європи ФІБА з українським «Дніпром» і зазнав поразки - 75:90.

«Дніпро» (Україна) – «Цмокі-Мінськ» (Білорусь) – 90:75 (16:25 22:21 28:9, 24:20)

«Дніпро»: Дуґат (18 + 9 передач), Сизов (4), Закурдаєв (14 + 4 перехоплення), Тимофеєнко (14 + 5 підбирань), Максим Корнієнко (11 + 7 підбирань) - старт; Чумаков, Шундель, Санон (23 + 7 підбирань), Глєбов (5). Тренер – Денис Журавльов

«Цмокі-Мінськ»: Мірковіч (15 - 4 втрати), Бернетт (8), В. Лютич (10), Салаш (11 + 5 підбирань), Гаврилович (17 + 6 підбирань) - старт; Лоурі (4 + 5 передач - 5 втрат), Белянков (3), Стабровський (5), Рогозенко, Пустогвар (2). Тренер – Ростислав Вергун

20 жовтня. Дніпро. СК «Шинник»

«Планета Баскетбол» розповідає, що перших п'ять хвилин зустрічі обидві команди атакували виключно через «фарбу» і в основному успішно. У «Дніпра» особливо відзначився Станіслав Тимофеєнко, який набрав шість очок поспіль. Однак потім господарі забуксували, а «Цмокі» видав три дальніх влучання від Бранко Мірковіча і Роба Ловрі і втік вперед на 12 очок. Дніпряни ще довго не могли влучити з-за дуги, і гості, користуючись цим, збільшили перевагу до «+15».

Ситуацію змінив вихід на майданчик Іссуфа Санона. Завдяки індивідуальній майстерності, він вивів напад команди зі ступору, а також нарешті розпечатав кільце суперника з периметра. Але в обороні у підопічних Дениса Журавльова як і раніше були проблеми як під щитом, так і на дузі. Тому до великої перерви вони лише скоротили відставання до восьми очок.

Другу половину «Дніпро» почав з п'ятихвилинного ривка 11:0. Білоруси, здавалося, прийшли до тями після нього і завдяки черговому триочковому Мірковіча знову вийшли вперед. Але потім два дальніх влучання Генрі Дуґата і Максима Закурдаєва за 10 секунд остаточно відправили білорусів у нокдаун. Повну безпорадність «Цмокі» в третій чверті найкраще ілюструє не тільки її підсумковий рахунок (28:9), але і те, що вони тричі не могли ввести м'яч через лицьову після пропущених кидків.

У заключному періоді питання про переможця вже не стояло, а команди боролися тільки за остаточну різницю, яка мала стратегічне значення. Але і тут боротьба йшла недовго. Зловили кураж Дуґат і Санон швидко створили дніпрянам значний запас від потрібної восьмиочкової різниці, і в останні хвилини команда просто радувала глядачів яскравою грою.

Незважаючи на цей успіх, «Дніпру» для виходу в наступний раунд потрібно не тільки перемагати болгарський «Левскі», але сподіватися на те, що інший український клуб «Київ-Баскет» в гостях обіграє «Цмокі».