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    Мультичемпіон Джошуа розповів про повагу до Кличка та Ломаченка

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    Ентоні Джошуа - Мультичемпіон Джошуа розповів про повагу до Кличка та Ломаченка
    Ентоні Джошуа
    GRM Daily

    Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі цінує українських боксерів за повагу до суперників

    Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа розповів про велику повагу до українських боксерів Володимира Кличка та Василя Ломаченка.

    «Якщо Руїс і далі буде багато базікати до бою, я зламаю йому щелепу та принесу стільки болю, скільки в нього не було за кар’єру. Але якщо він хоче провести гідний поєдинок, йому потрібно з повагою ставитися до мене. Тоді після поєдинку ми потиснемо руки, як роблять усі справжні бійці. Я завжди поважав таких боксерів як Кличко та Ломаченко – вони заробили своє ім’я майстерністю, важкою працею та ніколи не ображали суперників», - передає слова Джошуа Boxing Scene.

    Поєдинок Ентоні Джошуа – Енді Руїс відбудеться 1 червня. Це буде перший бій в США для британця Джошуа. Раніше Руїс неодноразово в коментарях ображав Джошуа.

    Ентоні Джошуа переміг у квітні 2017 року технічним нокаутом у 11-му раунді Володимира Кличка. Пізніше українець оголосив про завершення професіональної кар’єри.    

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    Володимир Кличко бокс Василь Ломаченко Ентоні Джошуа
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